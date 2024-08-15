Все желающие смогут сдать нормативы ГТО на специально подготовленной площадке.

17 августа на территории ГТК соберутся представители традиционных национальных видов борьбы. В программе запланированы соревнования по гиревому спорту, борьбе на поясах, турниру по киле и кулачным боям «стенка на стенку». Также мастера армрестлинга и мас-рестлинга примут участие в схватках.Кроме того, будут проведены показательные выступления команд по стронгмену — зрелищное шоу с подъемом «оси Аполлона», «метанием кег» и «арм оф арм». Борцы также попробуют удержать машину и многое другое. Все желающие смогут сдать нормативы ГТО на специально подготовленной площадке.Фестиваль народных традиций, отечественных видов спорта и боевых искусств пройдет в нашем регионе уже в восьмой раз, как сообщили в правительстве области. Обычно он собирает множество зрителей, привлекая людей всех возрастов.