Мэрия Владимира готовит к «регенерации» 6,5 гектаров исторического ядра областного центра. На сайте городской администрации появились соответствующие документы. Согласно им, власти

Мэрия Владимира готовит к «регенерации» 6,5 гектаров исторического ядра областного центра. На сайте городской администрации появились соответствующие документы. Согласно им, власти заказали документацию по планировке территории в центре Владимира. В опубликованных документах указаны следующие задачи. Из постановления администрации г. Владимира от 2 августа 2024 г. Задачи выполняемых работ: оценка и анализ сложившейся градостроительной ситуации; выявление