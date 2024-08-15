Мэрия Владимира готовит к «регенерации» 6,5 гектаров исторического ядра областного центра. На сайте городской администрации появились соответствующие документы. Согласно им, власти
<a href="https://33live.ru/novosti/15-08-2024-gorodskaya-administraciya-planiruet-zanyatsya-regeneraciej-65-gektarov-istoricheskogo-centra-vladimira.html" target="_blank">Городская администрация планирует заняться «регенерацией» 6,5 гектаров исторического центра Владимира</a> - Мэрия Владимира готовит к «регенерации» 6,5 гектаров исторического ядра областного центра. На сайте городской администрации появились соответствующие документы. Согласно им, власти
[url=https://33live.ru/novosti/15-08-2024-gorodskaya-administraciya-planiruet-zanyatsya-regeneraciej-65-gektarov-istoricheskogo-centra-vladimira.html]Городская администрация планирует заняться «регенерацией» 6,5 гектаров исторического центра Владимира[/url] - Мэрия Владимира готовит к «регенерации» 6,5 гектаров исторического ядра областного центра. На сайте городской администрации появились соответствующие документы. Согласно им, власти