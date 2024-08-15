Он начнет исполнять свои обязанности с сегодняшнего дня, 15 августа.

В Правительстве Владимирской области назначен новый министр экономического развития и промышленности — Денис Синявский. Он начнет исполнять свои обязанности с сегодняшнего дня, 15 августа.Денис Евгеньевич Синявский родился в 1980 году в Москве. У него два высших образования: по специальности «менеджмент» (ВлГУ) и «юриспруденция» (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ).С 2002 по 2015 год он работал в областной администрации, занимая должности в департаменте инвестиций и внешнеэкономической деятельности, начиная с ведущего специалиста и заканчивая первым заместителем директора. Перед своим назначением в Правительство региона он был директором по развитию в ООО «Владимирский стандарт».