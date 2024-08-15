Ежегодно в мире фиксируется 10 миллионов случаев тромбоэмболии. Количество смертей, связанных с венозным тромбозом, в Америке и Европе превышает число смертей от СПИДа, рака груди, рака простаты и гибелей в автомобильных катастрофах вместе взятых. В 25% случаев тромбоэмболия приводит к внезапной смерти. Так случилось и с Лазаревым...

Ежегодно в мире фиксируется 10 миллионов случаев тромбоэмболии. Количество смертей, связанных с венозным тромбозом, в Америке и Европе превышает число смертей от СПИДа, рака груди, рака простаты и гибелей в автомобильных катастрофах вместе взятых.В 25% случаев тромбоэмболия приводит к внезапной смерти. Так случилось и с Лазаревым...Родные рассказывали, что артисту резко стало плохо – появилась одышка, и он впервые нарушил семейную традицию завтракать в кругу семьи. Когда супруга принесла ему в комнату тарелку фруктов, Лазарев уже лежал без сознания...Подъехавшая через двадцать минут "скорая" констатировали смерть. Позже личный врач-кардиолог предположил, что артист скончался от тромбоэмболии, ведь совсем недавно ему сделали операцию, а организм мог не справиться с нагрузкой. И пояснили, что убившая Лазарева тромбоэмболия легочной артерии является, как правило, осложнением тромбоза глубоких вен ног.Александр Лазарев умер на свой даче в Подмосковном Абрамцево 2 мая 2011 года. Похоронили его спустя несколько дней на престижном Троекуровском кладбище столицы, где упокоились многие деятели культуры. Позже на могиле установили красивый памятник в старинном русском стиле из черного диабаза за один миллион рублей.И до сих пор люди несут на могилу скоропостижно умершего актера театр имени Маяковского цветы и свечи, хотя его нет с нами уже тринадцать лет... Сотрудники некрополя говорят, что о захоронении Лазарева родные очень заботятся и оно считается одним из самых ухоженных здесь.