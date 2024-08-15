7000 человек на один новый микрорайон и пару выездов к нему. Почетный архитектор России прокомментировал планы властей по застройке Октябрьского военного городка. Напомним, 12 июля в городской

7000 человек на один новый микрорайон и пару выездов к нему. Почетный архитектор России прокомментировал планы властей по застройке Октябрьского военного городка. Напомним, 12 июля в городской администрации утвердили проект планировки комплексного развития территории бывшей военной части, которую не использовали уже много лет. План по застройке по сути нового микрорайона подготовила тверская компания «Проектный офис