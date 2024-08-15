С 13 августа 2024 года 33-й регион стал принимать юных спортсменов из пострадавшей Курской области.

С 13 августа 2024 года 33-й регион стал принимать юных спортсменов из пострадавшей Курской области. Об этом в своём рассказал владимирский губернатор Александр Авдеев.В настоящий момент наши земляки встретили 85 детей в возрасте 10-15 лет. Среди них есть боксёры, волейболисты и баскетболисты. Кроме того, курских ребятишек сопровождают 10 взрослых.Детей разместили в спортивном комплексе «Торпедо» и в профилактории ВЛГУ, то есть в непосредственной близости от мест тренировок.«Родители могут быть уверены, что дети в безопасности, обеспечены надёжной крышей над головой, горячим питанием, окружены вниманием и заботой. Обязательно покажем им нашу богатую историей и культурой область, чтобы вернулись к родным не только окрепшими, но и с новыми знаниями и впечатлениями», - написал губернатор Александр Авдеев.