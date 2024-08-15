С сегодняшнего дня министром экономического развития и промышленности Владимирской области назначен Денис Синявский. Распоряжение об этом подписал губернатор Александр Авдеев, сообщили в

С сегодняшнего дня министром экономического развития и промышленности Владимирской области назначен Денис Синявский. Распоряжение об этом подписал губернатор Александр Авдеев, сообщили в правительстве. Денис Синявский родился в 1980 году. Он получил высшее образование в ВлГУ по специальности «менеджмент», а также закончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «юриспруденция». Денис