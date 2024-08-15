«Ростелеком» обеспечит возможность видеотрансляций мероприятий четвертого книжного фестиваля «Китоврас» в соцсеть ВКонтакте и на портал «Культура.РФ». Для этого провайдер предоставит

«Ростелеком» обеспечит возможность видеотрансляций мероприятий четвертого книжного фестиваля «Китоврас» в соцсеть ВКонтакте и на портал «Культура.РФ». Для этого провайдер предоставит защищенный выделенный канал связи с пропускной способностью до 100 Мбит/c. Форум пройдет с 16 по 18 августа в сквере им. А. С. Пушкина во Владимире. Татьяна Брагина, директор «Владимирской областной универсальной научной библиотеки им. М.