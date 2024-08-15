Во Владимире будут судить 20-летнего студента одного из колледжей города. Парень предложил двум подросткам 14 и 15 лет отправиться с ним к Содышке искать закладки. Причем поехали они на машине,

Во Владимире будут судить 20-летнего студента одного из колледжей города. Парень предложил двум подросткам 14 и 15 лет отправиться с ним к Содышке искать закладки. Причем поехали они на машине, которой управлял 15-летний мальчик. Тайники с наркотиками располагались в СНТ «Владимирский городской сад № 2». Там студент нашел желаемое и предложил подросткам приобрести у него