ДТП случилось вчера, 14 августа, поздно вечером. Автомобиль столкнулся с мотоциклом на улице Северной в поселке Балакирево. Как сообщили в УМВД, по предварительной информации, 29-летний

ДТП случилось вчера, 14 августа, поздно вечером. Автомобиль столкнулся с мотоциклом на улице Северной в поселке Балакирево. Как сообщили в УМВД, по предварительной информации, 29-летний водитель «Шевроле» поворачивал налево и не уступил дорогу мотоциклу «Кавасаки», который двигался во встречном направлении. В результате аварии 52-летний водитель двухколесного транспорта скончался до приезда скорой помощи. Еще одна авария