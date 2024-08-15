Погибшей оказалась 71-летняя москвичка.

Следственный комитет установил личность утонувшей женщины, найденной в одежде в Александрове. Как стало известно 15 августа, погибшей оказалась 71-летняя москвичка. Она проводила летние месяцы на даче в одном из СНТ Александровского района.Тело обнаружил случайный прохожий 11 августа у Дичковского озера. Предварительно, причина смерти не является криминальной. Следователи провели осмотр места происшествия и сейчас выясняют причины смерти и другие обстоятельства случившегося.