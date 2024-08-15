Для молодой семьи Дёминых это первый ребенок.

В этом году «юбилейным» ребенком стала девочка по имени Мирослава, родившаяся во Владимире, о чем сообщило региональное правительство.Для молодой семьи Дёминых это первый ребенок. Счастливых родителей поздравил замминистра по вопросам деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов региона Юрий Чушикин.Ранее мы делились информацией о том, как называли новорожденных во Владимирской области в июле. Наиболее популярными именами для мальчиков стали Михаил, Артём и Матвей, а для девочек — София, Александра и Мария. Среди редких имен для мальчиков выделяются Бранимир, Гордей, Доминик-Александр, Павел, Пётр и Юрий. Редкие имена для девочек включают Ассоль, Евангелина, Жанна, Лукерья, Михалина и Светлана.