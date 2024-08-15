Депутат совета Филипповского сельского поселения Киржачского района лишили полномочий в связи с утратой доверия.

Депутат совета Филипповского сельского поселения Киржачского района лишили полномочий в связи с утратой доверия. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Правоохранители выяснили, что народная избранница не предоставила губернатору уведомление об отсутствии в отчётном периоде сделок, сумма которых превышает общий доход её и мужа за три года.«В связи с выявленными нарушениями прокурором в совет народных депутатов внесено представление, по результатам рассмотрения которого полномочия депутата прекращены досрочно в связи с утратой доверия», - говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.