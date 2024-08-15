В Кольчугинском районе в реке Беленькой утонул мужчина. Сообщение поступило спасателям 14 августа. Известно, что погибший купался в неположенном месте. Ему было 42 года. Тело из воды достали

В Кольчугинском районе в реке Беленькой утонул мужчина. Сообщение поступило спасателям 14 августа. Известно, что погибший купался в неположенном месте. Ему было 42 года. Тело из воды достали только на следующий день – 15 августа. Его извлекли на берег силами водолазной группы «Добротворец». Всего с начала купального сезона на водоемах области утонули 37 человек, в