С четверга, 15 августа, Министерство экономического развития и промышленности Владимирской области возглавляет Денис Синявский.

С четверга, 15 августа, Министерство экономического развития и промышленности Владимирской области возглавляет Денис Синявский. Об этом рассказала регионального правительства.Распоряжение о назначении чиновника подписал губернатор Александр Авдеев.Известно, что Денис Синявский родился в Москве в 1980 году. Окончил Владимирский госуниверситет и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. С 2002 по 2015 годы трудился в администрации 33-го региона. Перед назначением на новую должность занимал пост директора по развитию ООО «Владимирский стандарт».