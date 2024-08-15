Ранее местные жители были вынуждены обращаться за медицинской помощью в старый деревянный медпункт, который теперь закрыт.

До конца текущего года в селе Лемешки планируется открытие нового фельдшерско-акушерского пункта (ФАП), как сообщает пресс-служба правительства Владимирской области. Ранее местные жители были вынуждены обращаться за медицинской помощью в старый деревянный медпункт, который теперь закрыт.Новый ФАП представляет собой модульное сооружение, и его установка осуществляется в рамках национального проекта «Здравоохранение». Как только будет получена необходимая лицензия, жители села смогут получать медицинскую помощь на месте, что значительно улучшит доступ к медицинским услугам.В настоящее время уже закуплено оборудование, и идут работы по благоустройству прилегающей территории. Тем временем, сельчане продолжают обращаться к врачам в Боголюбовской поликлинике, что создает определенные неудобства.