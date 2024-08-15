Сотрудники МЧС России участвовали в ликвидации последствий аварии с опрокидыванием бензовоза. Об этом рассказали представители регионального Управления Министерства по чрезвычайным ..

Сотрудники МЧС России участвовали в ликвидации последствий аварии с опрокидыванием бензовоза. Об этом рассказали представители регионального Управления Министерства по чрезвычайным ситуациям.15 августа в 19:00 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 34 км автодороги Владимир-Муром-Арзамас в Судогодском районе, где бензовоз перевернулся на обочину, что привело к утечке топлива.На место происшествия прибыли сотрудники МЧС России, которые для предотвращения возгорания провели работы по подаче пенообразователя. В ликвидации последствий ДТП участвовали 7 человек и 2 единицы техники от МЧС России.