Иван Сагин, игрок Владимирской МедиаЛиги, попал в серьезную аварию. Лечить футболиста будут в НМИЦ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко. Уже решился вопрос с транспортировкой,

Иван Сагин, игрок Владимирской МедиаЛиги, попал в серьезную аварию. Лечить футболиста будут в НМИЦ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко. Уже решился вопрос с транспортировкой, сообщили в региональном минздраве. Из поста в группе ВК «Минздрав Владимирской области» После проведённого консилиума врачами БСМП г. Владимира под руководством главного врача Уколова А.А. была организована и предложена родственникам пациента медицинская