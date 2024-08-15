33-летний житель Нижнего Новгорода признан виновным в убийстве своих родителей и совершении поджога. 6 августа 2022 года он приехал в село Галицы Гороховецкого района на юбилей своего отца.

33-летний житель Нижнего Новгорода признан виновным в убийстве своих родителей и совершении поджога. 6 августа 2022 года он приехал в село Галицы Гороховецкого района на юбилей своего отца. Праздник закончился кровавой расправой. Как сообщают в прокуратуре, сын испытывал неприязнь к отцу из-за его авторитарности и жестокости. Когда гости разошлись, осужденный нанес 60-летнему родителю два удара