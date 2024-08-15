Об этом сообщила пресс-служба ФКУ «Центравтомагистраль» в четверг, 15 августа.

Во Владимирской области началась реконструкция участка федеральной трассы А-108 «Московское большое кольцо». На изношенном отрезке с 146-го по 148-й км в Киржачском районе осуществляется замена верхнего слоя дорожного покрытия. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ «Центравтомагистраль» в четверг, 15 августа.Используемая технология укладки износостойких слоев позволяет устранить колейность и другие дефекты, улучшить сцепление и значительно продлить срок службы дорожной конструкции. Работы ведутся круглосуточно, их завершение планируется в третьем квартале 2024 года.На подъезде к ремонтируемому участку установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скорость и указывающие направление движения.ФКУ «Центравтомагистраль» призывает водителей с пониманием отнестись к снижению пропускной способности на ремонтируемом участке и заранее планировать свои маршруты с учетом возможного увеличения времени в пути.