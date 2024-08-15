43-летнего жителя Коврова будут судить за угрозу применения насилия в отношении сотрудников полиции, сообщили в Следкоме области. Правоохранители пришли в квартиру на улице Ленина, чтобы

43-летнего жителя Коврова будут судить за угрозу применения насилия в отношении сотрудников полиции, сообщили в Следкоме области. Правоохранители пришли в квартиру на улице Ленина, чтобы защитить сожительницу обвиняемого. Инцидент произошел 14 июля. В полицию обратилась женщина и сообщила, что боится зайти домой, потому что там ее сожитель агрессивно себя ведет. На место приехали сотрудники ППС.