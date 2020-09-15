Перчатки сброшены, но не маски. Примерно так можно охарактеризовать вторую в этом году пресс-конференцию губернатора Владимирской области Владимира Сипягина.

Что делать дольщикам ? Этот вопрос сегодня задали губернатору Владимиру Сипягину на пресс-конференции. Пока он остался без ответа. Какие еще темы волновали журналистов, расскажет Дмитрий Горкин.Перчатки сброшены, но не маски. Примерно так можно охарактеризовать вторую в этом году пресс-конференцию губернатора Владимирской области Владимира Сипягина. Такая встреча шанс для представителей СМИ обсудить острые проблемы, задать неудобные вопросы. Но началась она с самой актуальной темы этого года - пандемии коронавируса. Глава региона отметил огромный вклад журналистов, которые помогали жителям сохранить позитивный настрой. А в целом, считает он, область справилась на отлично.Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области:- Благодаря вот таким приложенным усилиям, нам удалось с нуля в апреле создать в сфере здравоохранения структуру для выявления случаев заражения опасной инфекции и создать структуру для лечения. Чётко и в срок выполнили задачу поставленную президентом РФ.Во вступительной речи Владимир Сипягин похвалился в целом успешным социально-экономическим развитием области. Но как только слово передали журналистам - все достижения померкли на фоне острых проблем региона. И первые вопросы сразу же о здравоохранении. Как решается дефицит кадров? Ответ: сделано много, работают различные госпрограммы по финансовой поддержке. Но этого оказалось недостаточно. Сипягин пообещал найти новые способы. И сразу перешли к теме строительства. Отделение Кольчугинской ЦРБ закрыли 3 года назад, когда начнётся ремонт?Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области:-На решение проблем с пандемией из областного бюджета более миллиарда рублей - сумма незапланированная в 2019 году, поэтому мы определяли приоритеты какие больницы и когда ремонтировать. Конечно же ремонт этой больнице крайне важен. И мы точно его осуществим исходя из экономической ситуации, ремонт точно будем делать, вопрос когда.Ситуация со строительством ФАПов - больная тема , признал губернатор . НО , по его мнению, огромное количество проблем доставляют муниципалитеты при выделении земли, а также долгое формирование проектной документации лечебными учреждениями.Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области:- Мы еженедельно подводим итоги - 30 ФАПов мы гарантированно построим. 8 вызывают вопросы. Мы их построим, но попозже, я говорю сейчас про 20 год. Пока чётких итогов нет, что построим более 30, но 30-ть мы гарантированно построим. Иначе кто-то напишет заявление об увольнении, кто мне это обещал.Что же касается второй волны коронавируса: власть-то сделала все для безопасности жителей, но люди сами не соблюдают установленные правила. В мусорной теме также не обошлось без "Но". В Александровском районе отходы из Москвы удалось остановить , правда, благодаря активистам. Но жители Петушинского и Собинского районов продолжают сообщать журналистам о нарушениях. Так например, полигон вблизи деревни Бабанино, по их словам, активно заваливают чужим мусором.Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области:- Есть территориальная схема, которая не предусматривает завоз московского мусора, она выставлена во всех судебных инстанциях, мы правы в этом вопросе. С точки зрения Бабанино - территория этого полигона предусматривает сортировку и на действующей территории планируется строительство в дальнейшем, и по терсхеме мы должны строить сортировку, так как поставлено задачами проекта Экология.Горячая тема недели - выборы. И вопрос - не менее горячий. Плохой результат однопартийцев - это недоверие к проводимой вами политике?Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области:-Я в первую очередь высшее должностное лицо, которое выполняет задачи не связанные с полит деятельностью а выполняю задачи поставленные президентом. Это повышение качества жизни людей, поэтому я не балотировался на этих выборах и участия не принимал. Но я говорил о том, что ни одна опозиционная партия не получила ни один мандат во Владимире - это говорит о том, что есть какая-то проблема.От политики - вновь к насущным проблемам. Пробка на въезде в город со стороны Юрьев - Польского - есть ли выход. Да, если дорога перейдет в собственность Владимира Но это возможно, когда построят построят Северный объезд. Не раньше 24 года.За два с лишним часа было задано множество вопросов. Об одних проблемах глава региона знал, другие отметил для дальнейшего рассмотрения. И если на вопросы "кто виноват" и были ответы - муниципальные власти, федеральные законы, областные депутаты, несознательные граждане, пандемия - то "что делать" - осталось неясным.Дмитрий Горкин, Андрей Синягин, Вести-Владимир.