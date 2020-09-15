До конца сентября депутаты рассмотрят 154 законопроекта.

Сегодня открылась осенняя сессия Госдумы. До конца сентября депутаты рассмотрят 154 законопроекта. В приоритете - реализация новых норм Конституции. Важной частью работы станет исполнение наказов избирателей, отметил депутат от Владимирской области Игорь Игошин. По его словам , думские коллеги приступили к работе с воодушевлением.Игорь Игошин депутат Госдумы:- Это , в первую очередь, бюджет РФ, здесь важно принятие дополнительных законопроектов , которые будут сопровождать , в частности, инициативы Владимира Путина , которые должны быть положены в букву закона о создании новой шкалы прогрессивного налогообложения. Это шаг мягкий, корректный с 13 до 15 % для тех, кто зарабатывает более пяти миллионов рублей, но это только начало нового тренда , это важно.