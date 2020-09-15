Министерство природы приостановило работу по созданию заповедника на территории Владимирской области.

Министерство природы приостановило работу по созданию заповедника на территории Владимирской области. В него могут войти территории Селивановского, Ковровского и Судогодского районов.Напомним, еще в прошлом году появилась информация о создании нацпарка - это местных жителей. Затем появилась другая информация - о создании заповедника. Сейчас проект в подвешенном состоянии, отметил на недавней пресс-конференции врио первого губернатора Роман Годунин.