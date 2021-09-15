Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра Сириус Елена Шмелева приняла участие в пресс-конференции, посвященной старту школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) 2021-2022 годов в онлайн-формате.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева приняла участие в пресс-конференции, посвященной старту школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) 2021-2022 годов в онлайн-формате.Елена Шмелева предложила проработать меры поддержки учителей, учащиеся которых успешно выступают в финале ВсОШ. Сопредседатель Центрального штаба ОНФ заявила, что важно не только обновлять инфраструктуры общеобразовательных учреждений и снижать бюрократическую нагрузку на педагогов, но и развивать олимпиадное движение.Руководитель образовательного центра "Сириус" отметила, что олимпиадное движение – это один из основных инструментов для самореализации и развития талантов каждого ребенка, поэтому предложение о его совершенствовании включено в народную программу "Единой России". По словам Шмелевой, множество идей по развитию ВсОШ озвучивали эксперты из разных регионов.Напомним, Елена Шмелева включена в пятерку федерального списка "Единой России". Помимо нее, в эту часть списка партии вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, а также уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.Ранее "Дни.ру" о том, что Елена Шмелева предложила ввести бессрочную аккредитацию российских вузов. Руководитель образовательного центра "Сириус" пообщалась с ректорами 70 вузов, представителями органов власти и Рособрнадзора в рамках экспертной сессии.