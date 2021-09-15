В Собинском районе полицейские провели занятия с воспитанниками детских садов и школ.

В Собинском районе сотрудники ОГИБДД совместно с представителями администрации провели мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.На самых оживленных улицах, у школ и детских досуговых учреждений полицейские повели беседы с юными участниками движения и их родителями, обратив внимание на соблюдение мер безопасности в жилых зонах, в частности, на необходимость соблюдения скоростного режима, а также напомнив о пользе применения световозвращающих элементов.Для дошколят полицейские и педагоги организовали увлекательную пешеходную экскурсию «Шагающий автобус».Мальчишки и девчонки выстроились в колонну и руководством взрослых, соблюдая все правила дорожной безопасности, прошли по наиболее оживлённым улицам города. Во время остановок внимание детей было обращено на дорожные знаки и из значение, на ошибки со стороны пешеходов и водителей.О важности соблюдения дорожной дисциплины напомнили первоклассникам в Лакинске.Дорожные полицейские напомнили, как правильно и безопасно перейти проезжую часть по регулируемому и нерегулируемому пешеходному переходу, как обезопасить себя в тёмное время суток при помощи световозвращающих элементов.В ходе беседы школьники активно отвечали на вопросы и пообещали неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.