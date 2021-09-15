К приставам с жалобой на коллекторов обратилась жительница Владимирской области. У женщины образовался долг перед финансовой организацией. Кредитор решил взыскать с нее “просрочку”

К приставам с жалобой на коллекторов обратилась жительница Владимирской области. У женщины образовался долг перед финансовой организацией. Кредитор решил взыскать с нее “просрочку” через столичное коллекторское агентство. Москвичи стали ей названивать с угрозами и оскорблениями. Владимирские приставы организовали административное расследование в отношении коллекторской организации, в ходе которой противозаконные действия этой конторы были доказаны. Виновное лицо