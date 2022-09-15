Завод «Ветеринарные препараты» отмечает юбилей — 80 лет. Около полувека им руководит династия Яхаевых. Заслуженный работник сельского хозяйства Лев Яхаев возглавлял коллектив 35 лет. ..

Завод «Ветеринарные препараты» отмечает юбилей — 80 лет. Около полувека им руководит династия Яхаевых.Заслуженный работник сельского хозяйства Лев Яхаев возглавлял коллектив 35 лет. Сейчас гендиректором фирмы работает его сын — Михаил. Рядом - внук Иван. Они активно внедряют передовые технологии в производство препаратов для животных, многие из которых вышли на мировой рынок.К юбилейным поздравлениям присоединился депутат Госдумы Игорь Игошин.