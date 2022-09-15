Новая детская поликлиника на Головинском шоссе в Москве готовится принять юных пациентов.

Новая детская поликлиника на Головинском шоссе в Москве готовится принять юных пациентов.В Москве становится все больше поликлиник – как для взрослых, так и для детей. До конца 2022 года в столице планируется завершить строительство 11 объектов здравоохранения. В скором времени детская поликлиника откроется в Войковском районе.Речь идет о здании, расположенном по адресу: Головинское шоссе, 6а. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию уже выдано, рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко. "В новое строение общей площадью 5,3 тысячи квадратных метров сможет переехать филиал детской поликлиники № 133, который ранее размещался на первом этаже жилого дома", – рассказал он.Строительство этого здания медучреждения велось за счет городского бюджета. Объект возвели на месте снесенного сооруженияпо индивидуальном проекту, который соответствует ."Теперь жители района смогут пройти современную диагностику и получить консультации профильных специалистов в шаговой доступности от дома", – подчеркнул Войстратенко.В поликлинике сделают систему навигации, которая будет понятна как взрослым, так и детям. Здесь установят самое современное медицинское оборудование, создадут зоны комфортного ожидания приема врача. В здании будут отделения вакцинопрофилактики, функциональной и лучевой диагностики.Также в медучреждениидля лиц с ограниченнымивозможностями здоровьябудет доступная среда. Не забудут про благоустройство прилегающей к поликлинике территории. Там уложат газон, появятся цветники и площадки для отдыха.Как отметил Войстратенко, Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на объектах здравоохранения. Строительство контролируют специалисты комитета, проверяют качество применяемых материалов. К таких рейдах также принимали участие представители Центра экспертиз. Они проводили комплекс лабораторно-инструментальных исследований.Кстати, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина продолжается реализация программы строительства медицинских учреждений. По словам Войстратенко, до 2025 года планируется ввести в эксплуатацию свыше 30 таких объектов.Ранее сообщалось о том, что в поликлиниках Москвы начало появляться отопление. Как правило, первыми тепло получают социальные учреждения столицы. Подробнее об этом "Дни.ру".