Он появился на Большой Нижегородской.

«Владимирводоканал» впервые установил люк «плавающего» типа. Он появился на Большой Нижегородской.Начальник участка ливневой канализации МУПа Станислав Макелло рассказал, что главная особенность конструкции - монтаж в проезжую часть, а не на бетонное колодезное кольцо.«Получается ровная поверхность, в которой люк не провалится и не будет со временем выступать над уровнем дорожного покрытия. В ходе эксплуатации он «движется» вместе с полотном. В целом установка «плавающих» люков значительно продлевает срок службы асфальта», - подчеркнул коммунальщик.При этом на установку классического и «плавающего» люков уходит практически одинаковое количество времени и ресурсов.«Если эксплуатация «плавающего» люка докажет свою эффективность, будет принято решение о замене классических люков на них», - резюмировали в мэрии Владимира.