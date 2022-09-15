Оно позволяет бесплатно обмениваться взаимопомощью на основе платформы VK Mini Apps.

На базе приложения те, кто готов оказывать услуги, и те, кто в них нуждается, могут найти друг друга. Чтобы вступить в сообщество, потребуется скачать приложение и заполнить анкету.Основная цель сервиса — развить культуру взаимопомощи. Эта идея нашла отклик и среди владимирцев. Кому-то требуется помощь в выгуле собак, кто-то готов бесплатно отдать учебники за 10 класс или принести бабушке продукты. Некоторые жители областного центра уже оценили «Добро.Взаимно». Как признается инженер Сергей Войнич, это не первый его опыт работы волонтером:— Я узнал случайно от коллег, что есть такой сервис. Я ценю такие вещи, поэтому скачал, установил, попробовал. У меня есть корги, поэтому я смотрел, может кто-то их пожилых людей нуждается в компаньоне по выгулу собак. В соседнем дворе живет девушка, она врач, у нее часто бывает ночные смены, она не может утром погулять с таксой. Я предложил помощь, собакам веселее тоже стало. Кстати, давно заметил, что Владимир — город добрых людей. У нас много инициатив! Взамен я получил домашние соленья.А вот Елена Куравлева, учитель английского языка, с наступлением учебного года, предложила родителям помощь:— Организую раз в неделю бесплатный урок английского в формате репетиторства (1-1,5 часа занятий) для 3-5 детей (8-9 класс). Мы собираемся или в кафе, или у меня дома. Я знаю, что репетиторство — это дорого и не все могут позволить себе дополнительные занятия. Сейчас я сижу в декрете, мне хочется общения и практики. Поэтому я подумала, что могу быть так полезна обществу. Я уже нашла 3 замечательных детей, раз в неделю мы «спик инглиш».Сервис «Добро.Взаимно» — часть волонтерского движения в России, способ подключить к добровольческому сообществу большее число людей, еще один шаг к выстраиванию гражданского общества.Оценить приложение можно по .