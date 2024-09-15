После вмешательства прокуратуры несовершеннолетний житель региона смог получить жизненно необходимое лекарство.

Прокурорская проверка была проведена после обращения жительницы Петушинского района. По данным пресс-службы прокуратуры, сын обратившейся болен сахарным диабетом. Инсулина, который мальчик получал по льготе, стало не хватать.После вмешательства прокуратуры была получена выписка эндокринолога, на основании которой педиатр выписал дополнительный рецепт. Медикамент был выдан в тот же день.