По требованию Роспотребнадзора три дошкольных учреждения обязаны устранить нарушения.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону, в 2022 году были проведены плановые выездные проверки. В результате мероприятий в трёх детских садах Коврова были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.Устранить нарушения требовалось до первого апреля, 20 мая и первого июня 2024 года. В указанный год в Управление было направлено сообщение о частичном исполнении предписаний. Это означало, что нарушения не были ликвидированы полностью.Суд от 29 июля этого года обязал администрацию города, управление образования и учреждение устранить нарушения до первого ноября 2025 года. В список нарушений вошли дефекты стен, полов и потолков в нескольких помещениях, отсутствие возможности проветривания в туалетной комнате.