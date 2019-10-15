На днях прошел очередной матч Национальной хоккейной лиги. В нем принял участие крайний нападающий клуба НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин.

На днях прошел очередной матч Национальной хоккейной лиги. В нем принял участиекрайний нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.Поддержать хоккеиста и его команду пришла его супруга Анастасия Шубскаяс их сыном Сергеем. Перед началом спортсмен подъехал к заградительному стеклу, чтобы поприветствовать свою семью.Годовалого Сережу одели в форму с надписью Ovi Jr ("Овечкин младший", – прим. "Дни.ру"). Малыш внимательно наблюдал за происходящим на льду, сидя у заботливой мамы на коленях.Отметим, команда Овечкина "Вашингтон Кэпиталз" проиграла со счетом 3:6. Тем не менее, Овечкину удалось забить гол, благодаря чему российский форвард вышел на 43-е место по очкам за карьеру в НХЛ.