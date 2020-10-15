Во Владимире сегодня отмечают Всемирный день борьбы с раком молочной железы. на протяжении октября пройдет ряд мероприятий, посвященных красоте. Гвоздем программы станет концерт ..

Во Владимире сегодня отмечают Всемирный день борьбы с раком молочной железы. на протяжении октября пройдет ряд мероприятий, посвященных красоте. Гвоздем программы станет концерт французского пианиста и композитора с мировым именем Николя Челоро. Встречу с ним организуют участники проекта «Цвет преображения». - Мы хотим женщинам с онкозаболеваниями вернуть уверенность в себе. В октябре организуем мероприятия, посвященные красоте, в основном, в онлайн-формате. Стилист расскажет о том, как можно красиво повязывать платок, косметолог – как ухаживать за собой в период химиотерапии, я как психолог буду рассказывать о том, как справиться со сложными психоэмоциональными состояниями, - пояснила автор проекта, онкопсихолог Юлия Кабицина.Концерт Николя Челоро выступит перед участницами проекта в Областной научной библиотеке (г. Владимир, ул. Дзержинского, 3). Начало в 17 часов. Вход свободный. СИЗ обязательны.