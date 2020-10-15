Она заняла первое место в номинации «Лучший специалист по социальной работе организации социального обслуживания »

По итогам заключительного этапа Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник организации социального обслуживания» 1 место в номинации «Лучший специалист по социальной работе организации социального обслуживания» присуждено специалисту по социальной работе Владимирского комплексного центра социального обслуживания населения Наталье Витальевне Гиацинтовой.Такой конкурс профессионального мастерства проводится Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с 2011 года. Департамент социальной защиты населения ежегодно представляет в Центральную конкурсную комиссию материалы на номинантов. За 10 лет участия призёрами конкурса стали 14 сотрудников наших учреждений, девять из которых заняли первые места.Поздравляем победителя и желаем дальнейших успехов в профессиональной деятельности.