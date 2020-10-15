Не раз слышал, что появился какой-то социальный навигатор, который помогает избежать бумажной волокиты. Так ли это? Е. Панфилов, Петушки. Управляющий Владимирским региональным отделением ..

Не раз слышал, что появился какой-то социальный навигатор, который помогает избежать бумажной волокиты. Так ли это?Е. Панфилов, Петушки.Управляющий Владимирским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Алексей Копин:- Мы действительно разработали особый социальный навигатор. Любой человек, который установит на свой гаджет это приложение, сможет без проблем найти ответы на интересующие его вопросы, касающиеся не только ФСС, но и других социальных учреждений, которые находятся на территории нашей области. Там будут и контактные телефоны, и адреса, и описание деятельности учреждений. Также благодаря приложению в режиме онлайн можно будет получить консультацию специалиста.