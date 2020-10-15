В результате столкновения 3 транспортных средств один человек погиб, двое получили травмы.

15 октября около 07.20 на 55 км автодороги «Колокша – Кольчугино - Александров - Верхние Дворики» произошло ДТП.По предварительной информации, водитель 1988 г.р., управляя автомобилем «Рено», не справился с управлением транспортного средства, в результате чего выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ» под управлением водителя 1947 г.р., а также произошло столкновение с автомобилем «Лада» под управлением водителя 1967 г.р.В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» скончался на месте происшествия, водитель автомобиля «Рено» госпитализирован и водитель автомобиля «Лада» получил телесные повреждения и направлен на амбулаторное лечение.На месте происшествия сотрудниками полиции были осуществлены регулировочные мероприятия.По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям о необходимости быть особенно осторожными на дороге при неблагоприятных погодных условиях. Эффективным способом обеспечения безопасности движения в данных условиях является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал. В плохую погоду водителям транспортных средств лучше не делать резких маневров и перестроений. Важно помнить, что при выпадении обильных осадков автомобильные шины легко теряют контакт с дорожным покрытием и автомобиль может внезапно уйти в неуправляемый занос. Кроме того, значительно увеличивается тормозной путь транспортного средства.