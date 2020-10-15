Учёные Росгидромета спрогнозировали возмущение магнитного поля Земли с 20 по 29 октября. Магнитные бури ожидаются 25–26 октября.

По данным Института прикладной геофизики имени Е. К. Фёдорова Росгидромета, с 20 по 29 октября на Земле ожидаются рекуррентные возмущения геомагнитного поля — магнитные бури, — говорится в сообщении Росгидромета.Уточняется, что с 20 по 24 октября и с 27 по 29 октября возмущение магнитного поля будет слабым, а 25–26 октября возможна умеренная магнитная буря. Сильные возмущения, по данным учёных, маловероятны.Ранее специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН) заявили, что в третьей декаде октября россиян ожидают пять дней, в течение которых будет наблюдаться магнитная буря. Слабая буря начнётся 21 октября и продлится по 24 октября. На следующий день магнитная буря станет средней. С 26 по 28 октября магнитосфера будет оставаться возбуждённой, и только потом её состояние нормализуется. По словам специалистов, слабая буря может спровоцировать некоторые сбои в работе энергосистем. Также она может повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем.