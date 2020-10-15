Условий меньше, чем в первом этапе: проживание от двух ночей без ограничений по цене.

Путешествовать по России стало выгоднее. Сегодня в полночь стартовал второй этап возврата части затраченной суммы за путешествия внутри страны. С 15 октября по 5 декабря 2020-го при оплате картой «Мир» кэшбэк составит 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей.Условий меньше, чем в первом этапе: проживание от двух ночей без ограничений по цене. И теперь в программе могут также принять участие туристические агрегаторы. Количество операций по одной карте МИР неограниченно. Как и количество поездок в рамках программы.