Она посвящена столетию «Русского исхода».

В Палатах открылась уникальная выставка "Пыль чужих дорог", напоминающая о трагическом времени «Русского исхода».«Русским исходом» называют волну эмиграции, которая охватила Россию в 1920 году. Большой поток людей двигался вслед за Белой армией на ют и, в конце концов, из Крыма и Севастополя бежали за рубеж через Черное море. Почти одномоментно тогда отплыли от берегов России порядка 150 тысяч человек. Среди эмигрантов того времени было немало владимирцев или людей, жизнь которых связана с нашим краем. Например, уехали изобретатель Владимир Зворыкин, предводитель губернского дворянства Владимир Храповицкий, писатель Иван Шмелев, поэт Константин Бальмонт, летчик Иван Смирнов, политический деятель Василий Шульгин.На выставке «Пыль чужих дорог» собраны вещи, документысвязанные с этой эмиграцией, собранные, в основном, в Париже, Голландии, Риге, Висбадене. Все они выставляются впервые. Экспозиции выстроены так, чтобы воссоздать настроение, дух той огромной эпохи.Выставка продлится до 14 марта