На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 15 октября лабораторно подтверждено 78 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 15 октября лабораторно подтверждено 78 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.16 - в Муромскомском районе15 - в Гусь-Хрустальном районе14 - во Владимире6 - в Ковровском районе5 - в Александровском районе5 - в Селивановском районе4 - в Меленковском районе4 - в Вязниковском районе3 - в Собинском районе3 - в Камешковском районе2 - в Юрьев-Польском районе1 - в Петушинском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 8185 случаев заболевания.1451 сл. в г. Владимире, 1198 сл. в Гусь-Хрустальном, 848 сл. о. Муром, 752 сл. в Петушинском, 671 сл. в Ковровском, 642 сл. в Александровском, 434 сл. в Вязниковском, 364 сл. в Собинском, 353 сл. в Юрьев-Польском, 231 сл. в Кольчугинском, 219 сл. в Меленковском, 196 сл. в Суздальском, 179 сл. в Судогодском, 175 сл. в Селивановском, 155 сл. в Киржачском, 136 сл. в Гороховецком, 107 сл. в Камешковском, 74 сл. в г. Радужном).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.