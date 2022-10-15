Владимиро-Суздальский музей-заповедник сообщил о получении в дар саженцев Сибирского...

Владимиро-Суздальский музей-заповедник сообщил о получении в дар саженцев Сибирского кедра.Деревья были переданы для посадки в усадьбе Храповицких в Муромцево благотворительницей - Валентиной Самойловой.Удивительно, что женщина, переехавшая во Владимир из Новосибирска, уже два года подряд на свои личные деньги покупает и передает растения - школам, церквям, музеям.В этот раз Валентина Самойлова подарила музею-заповеднику 50 саженцев кедра. И не просто так. Это вечнозелёное могучее дерево достигает в высоту 40 метров, а еще кедр - настоящий долгожитель! Его возраст составляет от 500 до 800 лет. Так что дерево будет ещё долго радовать наших потомков.Целебной силой обладает и смола кедра — живица. В годы Великой Отечественной войны «кедровый бальзам» применяли в качестве эффективного средства при ранениях и ожогах.Сотрудники ВСМЗ в данный момент своими силами восстанавливают дендрарий при усадебном комплексе в Муромцево. И уже через два-три года маленькие саженцы кедра начнут превращаться в могучие деревья.Фото: https://www.pxfuel.com/