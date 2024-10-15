Физическая культура и спорт играли ключевую роль в жизни советского общества. Государство активно поддерживало эту сферу, пропагандируя занятия спортом через различные каналы – от плакатов до телевидения и печатных изданий.

Физическая культура и спорт играли ключевую роль в жизни советского общества. Государство активно поддерживало эту сферу, пропагандируя занятия спортом через различные каналы – от плакатов до телевидения и печатных изданий.Советское кино также не оставалось в стороне, создавая множество фильмов, посвященных спорту. Предлагаем вам проверить свои знания о советских картинах на данную тему.