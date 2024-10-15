В музее-заповеднике «Александровская слобода» происходит неординарное событие: на главной экспозиции «Государев двор в Александровской слободе» начались реставрационные работы, никогда ..

В музее-заповеднике «Александровская слобода» происходит неординарное событие: на главной экспозиции «Государев двор в Александровской слободе» начались реставрационные работы, никогда ранее не проводившиеся в присутствии посетителей.«Раритетный, но весьма емкий предмет – древние металлические ставни – экспонируются более двадцати пяти лет и остро нуждаются в поновлении. (По мнению выдающегося исследователя нашего ансамбля Вольфганга Вольфганговича Кавельмахера, этот памятник датируется началом XVI века, и находился он некогда в Троицком соборе Александровского кремля). Кроме того, публичной реставрацией мы хотели обратить внимание гостей музея, что сохранение предмета – это не только определенный режим в хранилище и на выставках, но и спасение его «от старости».Работу вместе с коллегами проводит Виктор Юрьевич Астафьев – художник-реставратор произведений искусства из металла высшей категории, член Союза художников России и, кстати, многолетний партнер Музея Ивана Грозного. Конечно, в приоритете собственно реставрация, но нам (в том числе) хотелось показать гостям хотя бы фрагментарно этот кропотливый труд, привлечь к нему молодых, потому что спасать раритеты – это тоже искусство.Тем более, что у нас в области есть прекрасное и единственное в стране учебное заведение по профилю - Суздальский филиал Санкт-Петербургского государственного института культуры.», - говорит Светлана Смирнова, зав. отделом музея-заповедника.Виктор Астафьев более 35 лет в реставрации, и ему многое приходилось делать. По словам мастера, он и в экспозициях работал, и на раскопах, и непосредственно на памятниках. Ничего здесь особенного нет. Но публичная реставрация сочетает эту работу с познавательным курсом: мимо проходят туристы, они задают вопросы, смотрят, фотографируют, и это вызывает интерес к профессии.Конкретно по ставням он отметил:«До начала работ предшествовали исследования, изучение поверхности памятника, обмеры. И вот сегодня мы начали расчистку загрязнений, в дальнейшем будет удаление продуктов коррозии, стабилизация ее активных очагов, консервация и замена некоторых декоративных элементов крепежа, которые отсутствуют. Будут поставлены современные соединения в стиле XVI-XVII вв.».Любая реставрационная работа – это сложно. По мнению Виктора Юрьевича, раритет раньше уже подвергался частичной реставрации. Поэтому была сделана полная переконсервация. Сложность заключается в том, что на вратах использовался и черный, и цветной металлы, что вызывает опасение возникновения коррозии. В результате будет проведена двойная консервация в местах клепок и креплений.Древние ставни, почти не поменявшие в процессе «лечения» свое место в экспозиции, привлекают внимание гостей «Слободы... » еще более.