Видео опубликовали в соцсетях.

В Коврове после прорыва трубы из-под земли забил горячий гейзер. Об этом сообщили очевидцы.Они опубликовали видео в местных пабликах. Инцидент произошел на Колхозной улице во вторник, 15 октября. Официальной информации о коммунальной аварии пока нет. Неизвестно, отключили ли отопление в жилых домах.Ранее стало известно, что во Владимирской области отопительный сезон . Так, жалобы поступали из Коврова, Мурома, Кольчугинского и Гороховецкого районов.Губернатор Александр Авдеев дал поручения руководителям муниципалитетов.