Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Муроме во Владимирской области полицейские сняли с поезда 47-летнего хулигана. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.Составл следовал из Москвы в Ижевск. Об этом рассказали в пресс-службе Владимирского ЛО МВД России на транспорте. Начальник поезда попросил наряд полиции на станции. Оказалось, что мужчина из Чувашии распивал алкоголь, мешал другим пассажирам и работникам бригады своим поведением.В связи с этим начальник поезда решил отказать пассажиру в проезде на законныз основаниях. В отношении мужчины составили административные протоколы.