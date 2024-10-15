Петр Фрадков «передал ключи» от спортивной площадки губернатору Владимирской области.

ПСБ открыл во Владимире Центр уличного баскетбола для детей, подростков и взрослых. В Центре уличного баскетбола можно проводить тренировки, готовить спортсменов к состязаниям, а также организовывать соревнования любого уровня – от региональных до международных.Площадка отвечает международным требованиям качества, в ней есть всё необходимое для проведения игр формата 3х3 и 5х5. Спортивное пространство оснащено экологичным, износостойким и всепогодным профессиональным покрытием.Новый центр расположен в парке культуры и отдыха на улице Мира, 36. Он стал третьим в ЦФО и 23-м спортивным объектом в России, которые банк построил в рамках первого всероссийского спортивного проекта «ПСБ – Детям» при поддержке Российской Федерации баскетбола.Открывать Центр приехал председатель Петр Фрадков:«Открытие нового Центра уличного баскетбола во Владимире совпало с еще одним исторически важным для региона событием: впервые женская студенческая баскетбольная команда Владимира получила статус профессиональной, выиграла Высшую лигу и в этом сезоне начала выступление в Суперлиге. Уверен, эти события вдохновят юных спортсменов тренироваться в родном регионе, добиваться высоких результатов, а также пробудят интерес к этому зрелищному, общедоступному и перспективному виду спорта у подрастающего поколения. На подобных уличных баскетбольных площадках и начинался путь чемпионов - российских олимпийских призеров», – отметил он.Александр Авдеев, глава Владимирской области, поблагодарил банк за важный шаг в развитии баскетбола в регионе:«В баскетбол во Владимирской области играют почти сто лет. Сейчас в регионе им занимается больше 16 тысяч человек. Мы поддерживаем все виды спорта и гордимся победами наших атлетов, при этом большое внимание уделяем и развитию массового спорта. Здоровье подрастающего поколения – в приоритете. Уверен, что новая площадка станет точкой притяжения, в том числе молодёжи. Благодарю партнеров за реализацию такого важного проекта на Владимирской земле», – отметил Александр Авдеев.Специально для юных баскетболистов заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы по баскетболу Алексей Саврасенко и мастер спорта России международного класса, победитель Евролиги ФИБА Алена Кириллова провели автограф-сессию, во время которой поделились с ребятам секретами профессионального мастерства. Также все желающие в зоне интерактивного баскетбола могли попробовать свои силы и посоревноваться с другими участниками.«Строительство центров уличного баскетбола - важная социальная инициатива, направленная на повышение популярности спорта в регионах нашей страны. Являясь одним из самых доступных видов спорта, баскетбол становится для многих ребят стартовой точкой к новым значимым победам и достижениям. Недаром про баскетбол 3х3 говорят «с улиц - на Олимпиады». Все начинается с «коробки» под окном, и теперь благодаря инициативе ПСБ у нас есть возможность строить не просто «коробки», а современные комфортные площадки под открытым небом - с эргономичным покрытием, кортами 5х5 и 3х3, трибунами и уличными тренажерами.Я рад, что мы открываем новый Центр во Владимире - городе, где динамично развивается женский баскетбол и чья команда «Владимирские львицы» радует и удивляет своими победами. Желаю региону дальнейших успехов на спортивном поприще», – прокомментировал президент Российской Федерации Баскетбола, заслуженный мастер спорта России Андрей Кириленко.