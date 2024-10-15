Во Владимире состоялось торжественная церемония открытия Центра уличного баскетбола. Оценил новый спортивный объект и глава региона Александр Авдеев. Александр Авдеев, губернатор

Во Владимире состоялось торжественная церемония открытия Центра уличного баскетбола. Оценил новый спортивный объект и глава региона Александр Авдеев. Александр Авдеев, губернатор Владимирской области Еще раз всех поздравляю. Желаю всем трехочковых. И спасибо «Промсвязьбанку» за такой шикарный подарок. Спасибо. Площадка появился в Центральном городском парке культуры и отдыха. Она расположилась на 5 тысячах квадратных метрах. Здесь