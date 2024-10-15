84 автомобилиста сели за руль в состоянии опьянения.

За минувшую неделю во Владимирской области в ДТП погибли четыре человека.Об этом 14 октября сообщили в пресс-службе регионального УМВД.Травмы получили 43 жителя. Всего случилось 32 аварии. Сотрудники правоохранительных органов оформили 318 происшествий с материальным ущербом. 84 водителя сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, либо отказались от медицинского освидетельствования.Напомним, что на трассе «Малышево — Красная Горбатка» произошло ДТП, в котором . Один из водителей погиб.